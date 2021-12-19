Новый чемпион Формулы-1 мог устроить драку прямо после гонки

Воскресенье 12 декабря 2021 года вошло в историю по крайней мере для фанатов автоспорта: нидерландец Макс Ферстаппен вырвал победу в гонке за звание чемпиона мира "Формулы-1" у семикратного чемпиона, британца Льюиса Хэмилтона. Событие настолько громкое, что эхо этой борьбы докатилось даже до тех, кто никогда не слышал об автоспорте. Рассказываем, что это было и почему это важно.

Эта история началась в 2015 году. 17-летний парнишка Макс Ферстаппен стал пилотом "Формулы-1" — самым молодым в истории королевского автоспорта. После этого Международная автомобильная федерация (FIA) издала правило, по которому гонщиком "Формулы-1" можно стать только с 18 лет — таким образом, в ближайшие годы никто не сможет перебить рекорд Макса как самого молодого дебютанта.

Парнишка непростой — за спиной красивая история папы-гонщика. Не чемпиона, но известного пилота "королевского автоспорта" Йоса Ферстаппена. В Максе что-то увидел доктор Марко (консультант команды Red Bull Racing). Он был настолько впечатлен талантом юного дарования, что привел его в "Формулу".

Макс прославился не только своей скоростью, но и непростым характером. Агрессивный, дерзкий, порой не контролирующий свою речь. Если Макс брал подиум, его винили в неадекватном поведении, если Макс попадал в аварию, он мог обвинить коллег по гоночному цеху. Он мог пнуть машину или сразу после Гран-при Бразилии устроить драку с соперником французом Эстебаном Оконом, который совершил опасный маневр и лишил его возможной победы.

17-летний парнишка стал пилотом "Формулы-1" — самым молодым в истории королевского автоспорта

Многое изменилось после начала сотрудничества Red Bull Racing с Honda. Японские мотористы с 2019 года ушли к "быкам" от McLaren, чтобы сотворить историю. Сильный пилот Даниэль Риккардо покинул команду, предпочтя не конкурировать с юным и талантливым Ферстаппеном.

Сезон 2021 года обещал историческое событие: многие болельщики "Формулы-1" ждали, что будет побит мировой рекорд Михаэля Шумахера — семь титулов чемпиона мира. Mercedes AMG Petronas взяли подряд уже семь титулов конструкторов, а суперзвезда Льюис Хэмилтон — с перерывом на 2016 год (когда он потерпел поражение от напарника по команде и будущего чемпиона Нико Росберга) — в своем запасе после 2020-го имел как раз семь титулов.

Сезон 2021 начинался для команды "Мерседес" многообещающе — они победили в первой же гонке сезона в Бахрейне, хотя Ферстаппен дал бой. В Имоле победу одержал уже Макс, а Портимао и Барселона остались за Льюисом. Между пилотами шла напряженная борьба. Положение дел переломил этап в Монако — поул (первый стартовый номер на гонку. — Esquire) в квалификации взял пилот "Феррари" Шарль Леклер, но в квалификации разбил свою машину так, что механики не смогли ее починить к самой гонке. Мечте Леклера победить дома не суждено было сбыться, хотя бой лидерам смог дать Карлос Сайнс, который как раз в 2021-м перешел из "Макларен" в "Скудерию". Именно он попытался навязать борьбу Ферстаппену, но тот был вне пределов досягаемости.

Макс Ферстаппен дебютировал в 17 лет. Фото: Reuters

Дальнейшие события можно описать как "триумф" Red Bull. Хотя в Баку Макс сошел из-за прокола, его соперник по чемпионату Льюис Хэмилтон заблокировал колеса на рестарте гонки и тоже остался без очков. На французском автодроме "Поль Рикар" в упорной борьбе победу одержал Макс и далее повторил успех в двух Гран-при Австрии подряд.

Болельщики "Формулы-1" увидели настоящее чудо: появилась надежда на то, что чемпионом в этом году может стать не семикратный Хэмилтон, а юный Макс. Тот самый, которого все осуждали за жесткий стиль, тот, кто пытался влезть в потасовку с Оконом.

З а одну секунду Макса полюбили все

И тут пришло время первой настоящей драмы сезона-2021. Она случилась на домашней трассе Льюиса, британском Сильверстоуне. На первом же круге действующий чемпион отправил Макса в стену. Поблагодарим современные машины "Формулы-1", которые сделали большой шаг за последние годы по части безопасности: Макс остался жив, врезавшись в стену на скорости более 240 км/ч. После упорной борьбы с Шарлем Леклером из "Феррари" Льюис одержал победу, исправив положение в чемпионате.

Дальше — новый скандал, Гран-при Венгрии. Партнер Льюиса Хэмилтона по команде "Мерседес" Валттери Боттас случайно выбил шесть машин, включая прямых конкурентов из Red Bull. Макс чудом смог продолжить движение и вырвал несколько зачетных баллов в той гонке. Победил Эстебан Окон из Alpine, которого никто не считал фаворитом. Вторым приехал Льюис Хэмилтон, который после неудачного решения не ехать на пит-стоп был вынужден прорываться сквозь пелотон. Многим запомнилась его невероятная дуэль с другой легендой — Фернандо Алонсо.

После летнего перерыва гонщики приехали в Бельгию — этап в Спа. Его выиграл Макс Ферстаппен, хотя гонка оказалась скомпрометированной. Из-за сильного дождя пилоты преодолели всего лишь несколько кругов, заезд был остановлен, гонщики по правилам получили половинные очки.

После летнего перерыва Макс одержал оглушительную победу на родине в Зандфорте, Нидерланды. Гонка на этой трассе не проводилась с 1985 года, ни один из действующих гонщиков не соревновался на этой трассе.

После победы на гран-при Австрии. Фото: Reuters

Макс исполнил мечту любого гонщика "Формулы-1" — победил у себя дома. "Оранжевая армия", как называют голландских фанатов Макса Ферстаппена, сошла в тот день с ума! После этой гонки Макс триумфально возглавил чемпионат. Однако дальше все было не так просто.

За время летнего перерыва "Мерседес" что-то сделали с машиной, буквально заставив свой болид "летать". Страсти накалялись: в Монце Ферстаппен, выезжая с пит-лейн, инициировал аварию. Оба сошли, и победил Дэн Риккардо из "Макларен".

"Оранжевая армия", как называют голландских фанатов Макса Ферстаппена, сошла в тот день с ума!

В Сочи внезапный дождь спутал все карты. Первым приехал Льюис Хэмилтон, вторым — Макс Ферстаппен, стартовавший из хвоста пелотона по причине замены двигателя.

В Мексике первый ряд на старте заняли Mercedes, однако Super Max, как его называют болельщики, вырвал победу и там.

Следующая гонка в Бразилии вновь стала темой для обсуждений и споров. После нескольких штрафов, из-за замены двигателя и штрафа за несоответствие заднего крыла болида регламенту, Льюис Хэмилтон стартовал последним в спринт-квалификации, а в гонке только с десятой позиции. Начало гонки выглядело многообещающе для всех фанатов Макса, в то же время на старте Ferrari едва не столкнулись (это напомнило фанатам 2019 год, когда Леклер и Феттель сошли после обоюдного контакта на той же трассе).

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К финишу Льюис прорвался вперед настолько уверенно и агрессивно, что его новый мотор болельщики "Формулы-1" окрестили "космовозом". Стартовав из хвоста, он мог отыгрывать по полсекунды круга у Макса, что в F1 считается вечностью.

Чем ближе развязка, тем больше протестов и взаимной грязи.

Хэмилтон сказал по радио, что "гонка потеряна" и добавил много нецензурных слов

Макс потрогал заднее крыло Льюиса на "Интерлагосе"? Денежный штраф! Макс пытался пропустить соперника, отдавая позицию в "Джидде"? Десять секунд штрафа Максу, хотя это Льюис протаранил его болид!

Фанаты буквально рвали волосы от досады, что шансов у Ферстаппена больше нет. Обвиняли FIA в обмане и страдали от осознания, что титульная гонка фактически завершилась.

Казалось, и на финальном Гран-при в Абу-Даби нет шансов.

В квалификации Макс взял поул и стартовал на "быстрых", мягкой резине. Но есть нюанс: они недолговечные, и, значит, придется раньше ехать на пит-стоп. К тому же уже на старте Ферстаппен потерял лидерство, пропустив вперед Льюиса Хэмилтона.

Макс после первого титула. Фото: Reuters

Максу повезло с напарником! Серхио Перес из Red Bull жестко защищался от Льюиса, позволив Ферстаппену вновь сблизиться с соперником по титульной гонке. Позже Макс назовет Серхио "настоящей легендой".

Но Льюис все равно отрывался. Все смирились с тем, что Хэмилтон побьет рекорд Михаэля Шумахера — семь титулов… и тут случилась авария, сильно сыгравшая на руку Максу: Николас Латифи из команды "Уильямс" разбил болид за пять кругов до финиша.

Ферстаппен успел заехать на пит-лейн за свежей резиной, Льюис — нет. Хэмилтон сказал по радио, что "гонка потеряна", и добавил много нецензурных слов. Как опытный гонщик и многократный чемпион, он сразу понял, что дело близится к провалу — ему предстояло на самой медленной резине Hard, к тому же изношенной, противостоять Максу на самом свежем комплекте Soft.

Вопрос титула решился на последнем секторе последнего круга последней гонки сезона. Впервые с 1974 года гонщики приехали на финальную гонку с равенством очков, и Super Max смог вырвать самую важную победу в своей карьере.

Фанаты плакали, смеялись, не веря в то, что видят происходящее наяву. Льюис Хэмилтон нашел в себе силы подать руку новому чемпиону.

Руководство Mercedes AMG Petronas сразу же подало апелляцию на итоги гонки, надеясь взять титул хотя бы с юристами. Но напрасно, после долгих разбирательств руководство FIA отклонило все протесты. А Макс Ферстаппен официально стал 34-м чемпионом мира по автогонкам в классе "Формула-1". Когда Макс пересек финишную черту, он эмоционально сообщил директору Red Bull Racing, что хочет остаться в команде до конца карьеры и начать свою эру доминирования.