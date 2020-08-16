Новичок Серии А хочет подписать игрока сборной Украины

В активе Евгения Шахова 7 матчей за сборную Украины. Фото: calciolecce.it

Новичок Серии А "Кротоне" хочет усилить собственный состав игроком сборной Украины и "Лечче" Евгений Шахов.

Итальянский клуб изучает возможности приобретения украинца, сообщает Gianlucadimarzio.

После вылета из Серии "Лечче" намерен распрощаться с Шаховым через высокую зарплату. В команде ожидается массовая кадровая чистка.

"Кротоне" же прошлый сезон в Серии B завершил на 2-м месте и завоевал путевку в элитный дивизион и планирует усилить состав опытными футболистами, которые выступали в Серии А.

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В прошлом сезоне Евгений Шахов провел 24 поединка в составе "Лечче" 24, в которых отметился одним мячом и 3 ассист.