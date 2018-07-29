Новичок "Ливерпуля" забил фантастический гол "Манчестер Юнайтед" - видео

Партнеры поздравляют Шакири, №23, с дебютным голом за "Ливерпуль". Фото: adept.football

Швейцарский новичок "Ливерпуля" Джердан Шакири отличился эффектным голом в матче против "Манчестер Юнайтед" на Международном кубке чемпионов. Это первый гол экс-игрока "Баварии" за ливерпульцев.

Полузащитник сборной Швейцарии вышел со скамейки запасных на второй тайм и в концовке матча подытожил разгром "Манчестер Юнайтед", забив невероятным ударом через себя - 4:1.

Видео гола:

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Шакири подписал с "Ливерпулем" 5-летний контракт, а сумма трансфера составила 13,5 миллиона евро.