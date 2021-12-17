"Новая команда" Миколенко остановила "Челси"

Рафаэль Бенитес возглавляет "Эвертон" с лета 2021 года. Фото: Reuters

В матче 17-го тура английской Премьер-лиги "Челси" сыграл вничью с "Эвертоном" -1:1.

Команда Томаса Тухеля владела безоговорочным преимуществом на протяжении всей игры, но смогла забить гол всего на 70-й мин. Вперед хозяев вывел точный удар Мэйсона Маунта.

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"Эвертон" отыгрался через 4 мин. – счет сравнял Джерред Брантвейт и принес своей команде неожиданную ничью.

По сообщению СМИ, защитник "Динамо" Виталий Миколенко станет игроком "Эвертона" во время зимнего трансферного окна. "Челси" с 37 очками занимает третью строчку АПЛ. Уступая "МС" и "Ливерпулю". Эвертон на 14-й позиции.