Луческу подтвердил переход Миколенко в "Эвертон"

Виталий Миколенко начинал в Черкассах. Фото: "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу сообщил румынскому изданию Telekom Sport, что неназванный футболист киевлян перейдет в "Эвертон".

"Он отправился в "Эвертон". Это первый крупный трансфер "Динамо" после Ярмоленко. Это молодой игрок, он пример для других.

Очень важно, помимо результатов, давать игрокам возможность иметь перспективу", – сказал Луческу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фанаты "Эвертона" не в восторге от трансфера Миколенко

Ранее сообщалось, что "Эвертон" близок к подписанию защитника Виталия Миколенко. Из бывших игроков киевского "Динамо" это второй игрок, который поедет в Англию.