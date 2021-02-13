Норвежка выиграла спринтерскую гонку чемпионата мира по биатлону

Тириль Экхофф не дала обогнать себя никому. Фото инстаграм Экхофф

Норвежка Тирил Екхофф выиграла спринтерскую гонку на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке. Второй была француженка Анаис Шевалье-Буше, третьей - Анна Сола из Беларуси.

Лучшей из украинок была Елена Пидгрушна, которая с одним промахом финишировала одиннадцатой. Аналогичный результат в стрельбе имела и Дария Блашко. У нее - 13 место. Юлия Джима с тремя промахами пришла тридцать седьмой, Валентина Семеренко замкнула первую полусотню.

После этой победы Тирил Екхофф возглавила общий зачет Кубка мира.

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Завтра на чемпионате мира состоятся гонки преследования у мужчин и женщин.