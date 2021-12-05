Норвежец выиграл гонку преследования

Кристиансен оторвался на последней стрельбе. Фото: РИА "Новости"

На этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами.

Победу одержал норвежец Ветле Шостад Кристиансен, допустивший один промах. Вторым стал швед Себастиан Самуэльссон, на финише обошедший француза Эмильена Жаклена на несколько метров.

Дмитрий Пидручный шел 10 после второй стрельбы, но провалил стойку.

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Лучшим из украинцев был Антон Дудченко - 19 место. Он стартовал из 44 позиции. Дмитрий Пидручный финишировал 32-ым. У него был 24 стартовый номер.