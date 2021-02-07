Норвежец, которого ожидали в киевском "Динамо", вылетел на медосмотр в ЦСКА

Норвежец переедет в Росию. Фото инстаграм Бохинен

Полузащитник норвежского "Стабека" Эмиль Бохинен согласился перейти в московский ЦСКА, сообщает российский сайт TV2.

По информации источника, хавбек вылетел на медосмотр в Мюнхен, после этого Бохинен подпишет контракт с "армейцами" и присоединится к команде на сборе в испанском Кампоаморе.

Сообщалось, что сделка полностью согласована на клубном уровне. Представители "Стабека" уже подтверждали переговоры с ЦСКА по Бохинену. При этом игрок отказался комментировать потенциальный переезд в Россию. Сделка оценивается в сумму € 1–1,5 млн.

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Бохинен — воспитанник "Стабека". Дебютировал за клуб в 2015 году. С тех пор провёл 92 встречи в профессиональном футболе. Забил 11 мячей и отдал 10 результативных передач. Контракт игрока со "Стабеком" рассчитан до лета 2022 года.