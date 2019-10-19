"Никто не может остановить Дэвиса" – Мейвезер восхищается потенциальным соперником Ломаченко

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер-младший сказал, что никто из легковесов не сможет победить Джервонту Дэвиса.
Об этом пишет "Трибуна".
"Он невероятный боец, никто не сможет его остановить. Он лучший в том, что он делает. Я всегда вместе с ним. Я смотрю на него как на сына, понимаешь?
Я работаю с ним уже много лет. И единственное, что мы собираемся сделать, это продолжать побеждать лучших", – сказал Мэйвезер.
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Джервонту Девиса называют одним из потенциальных соперников украинца Василия Ломаченко.
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