"Никто не может остановить Дэвиса" – Мейвезер восхищается потенциальным соперником Ломаченко

Девис не проиграл ни одного поединка

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер-младший сказал, что никто из легковесов не сможет победить Джервонту Дэвиса.

Об этом пишет "Трибуна".

"Он невероятный боец, никто не сможет его остановить. Он лучший в том, что он делает. Я всегда вместе с ним. Я смотрю на него как на сына, понимаешь?

Я работаю с ним уже много лет. И единственное, что мы собираемся сделать, это продолжать побеждать лучших", – сказал Мэйвезер.

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Джервонту Девиса называют одним из потенциальных соперников украинца Василия Ломаченко.