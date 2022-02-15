"Никого не боюсь" - Луческу о возможном вторжении России

Мирча Луческу возглавляет "Динамо" с 2020 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал о ситуации в команде перед второй частью сезона.

Луческу опроверг информацию, будто он держит команду в Анталии из-за ситуации в Украине.

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"Программа сбора была давно запланирована. Мы будем находиться в Турции до 22 февраля.

Буду играть со своей командой на поле в любой точке Украины. В течение 2014 в Донецке я до последнего момента был с командой. Я никого не боюсь.

Это неправда, что "Динамо" не покинет Анталию до особого распоряжения. После окончания сбора мы вернемся в Киев. График сбора был определен за три месяца до этого. Наша работа – делать футбол красивым", – сказал Луческу в комментарии АА.

Мирча Луческу возглавил "Динамо" летом 2020 года. У Румынского тренера опыт работы с "Шахтером" в течение 12 сезонов. Вторую часть сезона УПЛ могут перенести из-за возможного вторжения России в Украину.