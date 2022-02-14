"Удивительная и сложная страна" - экс-тренер "Динамо" вспомнил о жизни в Украине

Рамон Катала два года работал в Украине. Фото: ФК "Динамо" Киев

Бывший методист академии "Динамо" Рамон Катала рассказал о жизни в Украине.

Испанцу дипломаты посоветовали вывести членов семьи из Украины на фоне вероятности вторжения регулярной армии РФ.

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"Я разговаривал с людьми, связанными с посольством в Украине. Они полагают, что ничего не произойдет, но всегда существует вероятность противоположного. Украинцы находятся в этой ситуации уже давно, но за последние несколько недель она значительно ухудшилась. На границах много перемещений войск и есть беспокойство. Мне посоветовали вывезти членов семьи, и я сделаю это завтра.

Украина странная и сложная страна. У них два совершенно разных менталитета - украинский и российский. Я бы сказал, где-то 50 на 50. Это сложная проблема. В киевском "Динамо" были тренеры, которые говорили на русском, а другие - на украинском, но они неплохо ладили друг с другом", - отметил Катала в комментарии Marca.

Рамон Катала работал тренером академии "Динамо" с 2019-го по 2021 год. В настоящее время он занимает должность технического директора Федерации футбола Ливии. В турнирной таблице "Динамо" занимает второе место. Команда Мирчи Луческу на два очка отстает от "Шахтера".