"Удивительная и сложная страна" - экс-тренер "Динамо" вспомнил о жизни в Украине

 
Ексклюзивы
1/5
Путин требует "гарантий безопасности", которые подорвут суверенитет государств Восточной и Центральной Европы - что пишет мировая пресса
Путин требует "гарантий безопасности", которые подорвут суверенитет государств Восточной и Центральной Европы - что пишет мировая пресса
Просмотров: 675
"Водитель - не раб": таксисты объявили всеукраинскую забастовку и не вышли на работу
"Водитель - не раб": таксисты объявили всеукраинскую забастовку и не вышли на работу
2 Просмотров: 3402
"Не впускайте их назад" - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
"Не впускайте их назад" - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
Просмотров: 6516
Студенты массово протестуют под ОП: требуют отставки Шкарлета - фото, видео
Студенты массово протестуют под ОП: требуют отставки Шкарлета - фото, видео
Просмотров: 1125
"Если Британия правильно разыграет карты, то сможет снова показать себя как союзник США №1" – западная пресса об интересах стран в российско-украинской войне
"Если Британия правильно разыграет карты, то сможет снова показать себя как союзник США №1" – западная пресса об интересах стран в российско-украинской войне
Просмотров: 1935
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
4 Просмотров: 4320
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: что еще несут выкидывать на уникальную станцию сортировки мусора
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: что еще несут выкидывать на уникальную станцию сортировки мусора
Просмотров: 4653
Победительница Евровидения АLina Pash рассказала, чем будет удивлять Италию
Победительница Евровидения АLina Pash рассказала, чем будет удивлять Италию
1 Просмотров: 1458
"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
Просмотров: 13464
"Фантазирую, как бы выглядели пассажиры, если "содрать" с них шелуху осовременивания" - фотограф
"Фантазирую, как бы выглядели пассажиры, если "содрать" с них шелуху осовременивания" - фотограф
Просмотров: 1800
Фото
Все фото
12
2
7
5
6
&quot;Лос-Анджелес Рэмз&quot; выиграли Супербоул-2022: как это было
"Лос-Анджелес Рэмз" выиграли Супербоул-2022: как это было
Упала на финише. У норвежской биатлонистки возникли проблемы со здоровьем на Олимпиаде
Упала на финише. У норвежской биатлонистки возникли проблемы со здоровьем на Олимпиаде
Эмоциональная и всегда улыбчивая. Кто такая двукратная чемпионка Пекина-2022 Йохауг
Эмоциональная и всегда улыбчивая. Кто такая двукратная чемпионка Пекина-2022 Йохауг
Украинцы на &quot;горбатом Запорожце&quot; удивили поклонников классического ралли
Украинцы на "горбатом Запорожце" удивили поклонников классического ралли
Криштиану Роналду 37: факты про легендарного португальца, которые точно удивят
Криштиану Роналду 37: факты про легендарного португальца, которые точно удивят
Видео
Все видео
Малиновский забил невероятный гол в ворота "Ювентуса"
Малиновский забил невероятный гол в ворота "Ювентуса"
"Милан" одолел "Сампдорию" Супряги и возглавил таблицу Серии A
"Милан" одолел "Сампдорию" Супряги и возглавил таблицу Серии A
Очередной разгром. "Динамо" начало третий сбор с победы
Очередной разгром. "Динамо" начало третий сбор с победы
Сделал победный ассист. Яремчук удачно вернулся в игру после травмы
Сделал победный ассист. Яремчук удачно вернулся в игру после травмы
В НБА баскетболист сознательно забросил мяч в свое кольцо
В НБА баскетболист сознательно забросил мяч в свое кольцо
Интервью
1/5
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
Просмотров: 1782
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 3096
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 1332
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 459
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
Просмотров: 1008
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
11 февраля 2022
1 Просмотров: 468
Ми
Час від часу це стається, немов осяяння. Ти розумієш, як багато тих, кого ти називаєш "ми". Цих людей ти розумієш іще до того, як спитав їхні імена. ...
понедельник, 14 февраля 2022 15:40

"Удивительная и сложная страна" - экс-тренер "Динамо" вспомнил о жизни в Украине

  Комментировать
&quot;Удивительная и сложная страна&quot; - экс-тренер &quot;Динамо&quot; вспомнил о жизни в Украине
Рамон Катала два года работал в Украине. Фото: ФК "Динамо" Киев

Бывший методист академии "Динамо" Рамон Катала рассказал о жизни в Украине.

Испанцу дипломаты посоветовали вывести членов семьи из Украины на фоне вероятности вторжения регулярной армии РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Легионер "Динамо" заявил, что не хочет возвращаться в киевский клуб

"Я разговаривал с людьми, связанными с посольством в Украине. Они полагают, что ничего не произойдет, но всегда существует вероятность противоположного. Украинцы находятся в этой ситуации уже давно, но за последние несколько недель она значительно ухудшилась. На границах много перемещений войск и есть беспокойство. Мне посоветовали вывезти членов семьи, и я сделаю это завтра.

Украина странная и сложная страна. У них два совершенно разных менталитета - украинский и российский. Я бы сказал, где-то 50 на 50. Это сложная проблема. В киевском "Динамо" были тренеры, которые говорили на русском, а другие - на украинском, но они неплохо ладили друг с другом", - отметил Катала в комментарии Marca.

Рамон Катала работал тренером академии "Динамо" с 2019-го по 2021 год. В настоящее время он занимает должность технического директора Федерации футбола Ливии.

В турнирной таблице "Динамо" занимает второе место. Команда Мирчи Луческу на два очка отстает от "Шахтера".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Удивительная и сложная страна" - экс-тренер "Динамо" вспомнил о жизни в Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
февраля

День святого Валентина: история возникновения самого романтического праздника мира

Миллиарды просмотров видео ежедневно - создали один из самых популярных интернет-сервисов в мире

В бедной стране нашли самый большой в мире алмаз

Самое читаемое
Ахметов, Пинчук и ряд нардепов сбежали из Украины - СМИ
Ахметов, Пинчук и ряд нардепов сбежали из Украины - СМИ
7
 1 Просмотров: 46527
&quot;Водки нет. Идите домой&quot; - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
19
 Просмотров: 13473
Никакой паники: СБУ срочно обратилась к украинцам
Никакой паники: СБУ срочно обратилась к украинцам Просмотров: 9207
&quot;Что делать в случае войны или чрезвычайной ситуации?&quot; - в Украине составили специальные рекомендации
"Что делать в случае войны или чрезвычайной ситуации?" - в Украине составили специальные рекомендации
8
 Просмотров: 7911
Никитюк посветила бюстом, а участница &quot;ВИА Гры&quot; изгибалась в постели - что публикуют звезды в сети
Никитюк посветила бюстом, а участница "ВИА Гры" изгибалась в постели - что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 7560
Спорт
Украинцы на Олимпиаде: итоги 10-го дня и медальный зачет
Украинцы на Олимпиаде: итоги 10-го дня и медальный зачет
 Просмотров: 189
Лига чемпионов возвращается в Украину. "Динамо" U-19 сыграет в Киеве с португальцами
Лига чемпионов возвращается в Украину. "Динамо" U-19 сыграет в Киеве с португальцами Просмотров: 171
Маркевич готов вернуться к работе. Тренером интересуются зарубежные клубы
Маркевич готов вернуться к работе. Тренером интересуются зарубежные клубы Просмотров: 261
Украинские боксеры завоевали 11 медалей на международном турнире в Венгрии
Украинские боксеры завоевали 11 медалей на международном турнире в Венгрии Просмотров: 81
И снова провал. Украина не будет представлена в финале Олимпиады в женской лыжной акробатике
И снова провал. Украина не будет представлена в финале Олимпиады в женской лыжной акробатике Просмотров: 198
Больше всего комментируют
9
Украина может отказаться от НАТО - Пристайко
4
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
4
Экс-президент Польши хочет немедленно ехать в Киев защищать Украину
3
Alina Pash резко отреагировала на вопрос о поездке в Крым: "Это бесит"
2
Не так поняли - Пристайко объяснил скандальное заявление о НАТО
Голосов: 545
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть