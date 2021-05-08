Никогда не жалуется и никогда не ошибается – Гвардиола о Зинченко

Александр Зинченко играет под руководством Гвардиолы с 2016 года. Reuters

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в преддверии ключевого матча АПЛ против "Челси" дал клубной пресс-службе интервью, посвященное украинскому защитнику "горожан" Александру Зинченко.

Испанский тренер с восхищением отметил надежность 24-летнего футболиста, которая проявлялась всякий раз, когда его ставили на матч, и он на своем левом фланге защиты успешно противостоял самым мощным нападающим в мире.

"Алекс много боролся, чтобы остаться в "Сити". В свое время он мог уйти, но отказался, сказав: "Нет, я хочу быть здесь". Это много значит. Во-вторых, он играл не на своей позиции, но никогда не жаловался, в-третьих, он не ошибается. Когда вы ему что-то говорите, он понимает все сходу. Он всегда сосредоточен. Как левый защитник он борется с Мохамедом Салахом, Маркусом Рашфордом, Анхелем Ди Марией – самыми сложными соперниками, и он не делает ошибок", – признался Гвардиола.

Тренер "Манчестер Сити" признал исключительную технику у украинца:

"Качество владения мячом исключительное, мы это знаем, но в защитной четверке самое главное - не делать ошибок. Когда он играл против Дортмунда, в последнем матче, на протяжении всего сезона — он стабилен в этом. Вот почему он достоин играть".

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Недавно Зинченко сыграл решающую роль в нашей победе в ответном матче 2:0 над "Пари Сен-Жермен" в полуфинале Лиги чемпионов. После этой игры из России стали поступать просьбы к Зинченко привезти в эту страну Кубок чемпионов.