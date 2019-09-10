Нигерия победила Аргентину и Бразилию на Олимпийских играх

Нванко Кану стал одним из героев Олимпиады 1996 года в Атланте

Сегодня в Днепре сборная Украины проведет товарищеский матч против сборной Нигерии. Gazeta.ua хочет напомнить о самом успех нигерийцев - победу на Олимпийских играх 1996 года в Атланте.

Нигерийская сборная перед началом турнира считалась темной лошадкой. Голландский тренер Джо Бонфрере собрал для поездки в Атланту потенциально очень сильный коллектив. Команда была неким сплавом молодости и опыта. Герои Кубка мира-94 Уче Окечукву, Эммануэль Амунике и Даниэль Амокачи (именно эти три игрока переступили порог в 23 года) органично дополняли таких восходящих звезд, как Августин Окоча, Сандей Олисе, Тарибо Уэст и конечно Нванкво Кану.

В одной группе с "супер орлами" оказались явные фавориты бразильцы, а также сборные Венгрии и Японии.

В первом туре африканцы ожидаемо обыграли венгров. А вот во втором матче группы случилась сенсация  японцы с минимальным счетом обыграли бразильцев. Матч второго тура с японцами, с учетом игры с бразильцами в последнем туре, становился для "суперорлов" решающим.

Игра получилась крайне упорной. Японцы играли очень организовано и никак ни хотели сдаваться. Но все же уровень игроков сыграл решающую роль, и на 82-й минуте Тиджани Бабангида забил столь нужный гол. На последних минутах Окоча реализовал пенальти, и нигерийцы обеспечили себе выход в плей-офф.

В матче с Бразилией единственный гол Рональдо лишил "бело-зеленых" первого места в группе.

Нигерия проиграла Бразилии в группе, но выиграла в полуфинале

Четвертьфинал против Мексики сложился довольно буднично: голы Джей-Джея Окочи и Селестина Бабаяро вывели Нигерийцев в полуфинал на Бразилию.

Матч Нигерия  Бразилия по праву входит в "Золотой фонд " мирового футбола. Описывать события, а особенно голы, в этом матче нет смысла, не хватит слов восхищения. Лучше просто посмотреть:

Героем матча естественно стал Нванкво Кану, превративший 2:3 в пользу бразильцев, в 4:3 в пользу "супер орлов". Бразильцы вновь не смогли выиграть золото Олимпиады, а Нигерия получила шанс стать первой африканской сборной, выигравшей серьезный международный турнир.

Но в финале ждали Аргентинцы, ничуть не уступавшие бразильцам в звездности состава.

Третьего августа 96-го года свисток Пьерлуиджи Коллины дал старт решающему матчу летней Олимпиады. Как и полуфинальная игра между Нигерией и Бразилией финал стал великолепным спектаклем.

"Супер орлы" опять вырвали победу на последних минутах. На голы Клаудио Лопеса и Эрнана Креспо нигерийцы ответили ударами Селестина Бабаяро, Даниэля Амокачи и Эммануэля Амунике.

Лучшим игроком финала, как и всего турнира был признан Нванкво Кану, за два дня до финала отметивший свое двадцатилетие. А Амокачи и Амунике с лихвой отблагодарили главного тренера за то, что из огромного спектра игроков старше 23-х лет он взял в Атланту именно их.

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Сборная Нигерии трижды побеждала на Кубке Африки по футболу. В 2019 году заняла 3 место. На кубках мира максимум доходила до 1/8 финала. Матч против сборной Украины начнется 10 сентября, в 21 45.