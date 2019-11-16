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суббота, 16 ноября 2019 20:11

Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
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Матч между "Ювентусом" и "Миланом", который прошел 10 ноября на итальянском стадионе Сан-Сиро, имел множество незабываемых моментов. Кроме великолепной игры, футбольные фанаты имели еще одну радость - это волшебная болельщица "Ювентуса" Франческа Тайе, которая неоднократно появлялась в трансляции.

Девушка завоевала расположение фанатов обеих команд. Также после матча о ней начали писать ряд итальянских СМИ. Выяснилась, что Франческа студентка, которая уже не один год болеет за "Ювентус". За любимой командой девушка ездит по всей Италии.

Франческа стала настолько популярной, что на ее Instagram начали подписываться десятки тысяч людей, количество подписчиков выросло с 7 до 76 тыс. Однако это и не удивительно, ведь аккаунт девушки переполнен невероятными фото.

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Волшебная болельщица "Ювентуса" Франческа Тайе. Фото: Instagram
Волшебная болельщица "Ювентуса" Франческа Тайе. Фото: Instagram
Волшебная болельщица "Ювентуса" Франческа Тайе. Фото: Instagram
Волшебная болельщица "Ювентуса" Франческа Тайе. Фото: Instagram
Волшебная болельщица "Ювентуса" Франческа Тайе. Фото: Instagram

Немецкая бегунья Алиса Шмидт признана самой сексуальной спортсменкой мира по версии СМИ. Этот титул ей присвоило австралийское издание, которое провело соответствующий опрос.

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Дата
16
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