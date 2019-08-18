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воскресенье, 18 августа 2019 08:06

"Невероятная история с Зинченко завершилась" – болельщики "Сити"

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&quot;Невероятная история с Зинченко завершилась&quot; – болельщики &quot;Сити&quot;
Зинченко неубедительно смотрелся в игре с "Тоттенхемом"

В матче второго тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" хоть и владел преимуществом, но в итоге сыграл вничью 2:2 с "Тоттенхэмом". Александр Зинченко вышел в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут. Таким образом, прервалась победная серия "Манчестер Сити" в чемпионате Англии, в тех матчах, в которых играл Зинченко.

Но для большинства болельщиков "Сити" серия украинца на втором месте, ведь судья отменил, с помощью VAR, победный гол в ворота "Тоттенхэма" и это взбесило многих фанатов "горожан". Некоторые из них признают, что судья имел право отменить взятие ворот, но остальные считают, что игры рукой не было , а гол был чистым" – пишет footboom.com

Oscar: Одна серия (победная) Зинченко прервалась. Главное, чтобы теперь не началась другая серия – безвыигрышная. В матчах с участием Александра. Шучу, конечно, но кто знает, как жизнь сложится. Про первую серию тоже долго с улыбкой на лице писали.

Damocl: Невероятная история Зинченко завершилась. Грустно, но ничто не вечно. Особенно такие вот серии. Паренёк из далёкой Украины, никогда ранее не игравший на высоком уровне, приходит в "Манчестер Сити" и завоёвывает место в стартовом составе. Попутно становится таким себе символом успеха нашего клуба. Теперь эта примета больше не работает. Нужно искать новый талисман для нашей команды.


Stead: VAR - странная штука. Вроде бы задумка очень хорошая, положительная. Вроде бы футбол должен от этого всего только выигрывать. Но почему-то мне кажется, что влияние арбитров всё равно очень велико. Разные рефери могут принять разные решения на основании просмотра одного и того же эпизода. Иногда даже видно, что они не могут понять, что именно произошло. Однозначно, эту систему нужно улучшать…


Bozo: 2 удара и 2 гола – это для кого-то идеальный футбол. Но для меня это антифутбол. "Тоттенхэм" фактически не атаковал, но увёз ничью. И ведь мы говорим не про "Брайтон" или "Шеффилд", а именно про "Тоттенхэм", который якобы претендует на чемпионский титул. Интересно, фанаты "шпор" довольны? Им нравится смотреть такой футбол?

Father: Ляпорт и Зинченко – это слабое место в нашей команде. Они не успевают играть в тот быстрый и техничный футбол, который проповедует Гвардиола. Из-за них у "Сити" постоянно дыры в обороне. Посмотрите первый гол "Тоттенхэма". Что делал Зинченко, кого он закрывал? Это просто как пример. Ему всё ещё нужно много работать над защитными навыками. Что касается Ляпорта, то тут комментарии излишни.

Ontario: Когда Зинченко шутит на тему внешнего сходства с Де Брюйне, то мне становится смешно. Но не потому, что он похож на Кевина за пределами поля. Просто если взять их уровень игры, то Зинченко - это даже не десятая часть Де Брюйне. В матче с "Тоттенхэмом" Алекс постоянно терял позицию и действовал очень странно. Не хотелось бы думать, что он расслабился после того, как попал в основу. Потому что в таком случае он быстро сядет на скамейку запасных, а затем и уйдёт из команды. Единственный серьёзный плюс Зинченко – его работоспособность. Если он расслабится и будет играть не на 200%, то он станет посредственным игроком.

Trevor: Что случилось с Зинченко в конце матча? Мне показалось, что у него серьёзная травма. Возможно, он теперь не сможет играть в ближайших поединках и нужно думать о том, кто заменит его на левом фланге обороны. Готов ли Ангелиньо играть в стартовом составе? Честно говоря, то, как он проявил себя в предсезонном туре, выглядело печально. Сейчас Зинченко – незаменимый игрок для "Манчестер Сити".

Helmet: Прервалась рекордная серия Зинченко. Рано или поздно это должно было случиться. Жаль, что это не произошло в каком-нибудь бесполезном матче в конце сезона… Забавно, что такая победная серия принадлежала не Де Брюйне, Агуэро или Фернандиньо, а именно Зинченко. Есть в этом что-то ироничное. Футбол очень интересный вид спорта. Когда думаешь, что тебя сложно удивить, то появляется условный Зинченко и выдаёт такую вот серию.

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После двух туров чемпионата Англии "Манчестер Сити" имеет 4 очка.

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