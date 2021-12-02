Неужели игрок "Динамо"? Шевченко нашел усиление в своей бывшей команде

Андрей Шевченко подписал контракт с "Дженоа" на два с половиной года. Фото: ФК "Дженоа"

Тренер "Дженоа" Андрей Шевченко нашел усиление в своей бывшей команде.

"Грифоны" хотят подписать полузащитника "Милана" 26-летнего Саму Касетльехо, сообщает Тuttosport.

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Наставник "Милана" Стефано Пиоли дает вингеру мало игрового времени в текущем сезоне – всего 89 мин. в трех матчах. Следовательно, переезд из Милана в Геную более чем возможен, ведь Кастильехо задумывается о смене клубной прописки.

Определяющую роль в переходе в "Дженоа" должна сыграть фигура Шевченко. Украинский наставник может гарантировать игровое время испанцу.

Саму Кастелехо выступает за "россонери" с 2018 года. Его контракт с "Миланом" рассчитан до лета 2023 года. В последнем матче "Дженоа" дома разгромно проиграла "Милану" -0:3. В следующем матче команда Шевченко сыграет в гостях против "Ювентуса".