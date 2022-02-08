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вторник, 08 февраля 2022 17:24

"Неуважение к своим игрокам" - тренер сборной Украины отказался от натурализации

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&quot;Неуважение к своим игрокам&quot; - тренер сборной Украины отказался от натурализации
Александр Косенко возглавляет сборную Украины с 2014 года. Фото: АФУ

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко против натурализации игроков в национальную команду.

По словам наставника, это неуважение к собственным футзалистам.

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"Как отношусь к привлечению легионеров? Я считаю, что это неуважение к собственным игрокам. Мы воспитываем молодежь, которая должна понимать, что сможет сыграть за национальную команду. Возможно, какой-то результат быстрый на отдельных турнирах натурализованные игроки и могут принести, но это не гарантия того, что ты будешь побеждать. Поэтому этот вопрос мы не рассматриваем", - сказал Косенко в комментарии Sport.ua.

Сборная Украины заняла на Евро по футзалу четвертое место. В матче за бронзовые награды украинцы проиграли Испании 1:4. Победителем турнира стала команда Португалии, победившая россиян в финале 4:2.

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Дата
08
февраля

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