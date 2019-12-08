Неудержимый Яремчук и первый гол Малиновского: как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках

Руслан Малиновский забил свой первый гол в Серии А. Фото: из открытых источников

На этой неделе состоится последний тур групповой стадии еврокубков. Газета юа знакомит читателей с результатами матче соперников украинских клубов в своих национальных чемпионатах.

"Аталанта" перед визитом в Харьков обыграла двумя "Верону" 3: 2. Команда Руслана Малиновского вырвала победу на 4 добавленной минуте. матча. Сам полузащитник сборной Украины отметился первым забитым мяче в Серии А открыв счет в конце первого тайма.

"Манчестер Сити" проиграл дерби Манчестера "Манчестер Юнайтед". Еще в первом тайме подопечные Хосепа Гвардиолы пропустили 2 мяча. Во второй половине игры смогли сыграть только один. Украинец Александр Зинченко не попал даже в заявку своей команде.

В чемпионате Хорватии "Динамо" Загреб минимально победило "Вараждин" 1: 0 благодаря голу Марио Гаврановича.

Соперник "Динамо" "Лугано" в чемпионате Швейцарии сыграл вничью с "Ксамаксом". "Копенгаген" победил в гостях "Норшелленд" 1: 0. Чемпионат Швеции уже завершился, поэтому "Мальме" не проводит своих матча.

"Гент" перед матчем с "Александрией" легко победил "Зюлтен- Вараген" 2: 0. Оба мяча на счету украинский - Романа Яремчука и Романа Безуса. "Сент-Этьеном" проиграл "Реймс" 3: 1, а "Вольфсбург" в чемпионате Германии уступил в гостях "Фрайбург" 1: 0.

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В 17 туре УПЛ "Шахтер" разгромил "Олимпик" 3: 0. С таким же счетом "Александрия" победила "Ворсклу", а "Динамо" уступило "Зари" 1: 2.