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Неудачи "Ювентуса" и "Реала": как сыграли соперники украинских команд в еврокубках

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Неудачи &quot;Ювентуса&quot; и &quot;Реала&quot;: как сыграли соперники украинских команд в еврокубках
Команда Зинедина Зидана не может победить уже в 2 матчах Ла Лиги. Фото: REUTERS

Соперники украинских команд в еврокубках провели матчи в свои национальных чемпионатах.

Начнет еврокубковый неделю для украинских команд "Динамо" матчем в Турине против "Ювентуса". "Старая синьора" сенсационно потеряла очки в матче против аутсайдера Серии А "Бенавенто" - 1:1.

Подопечные Андреа Пирло быстро повели в счете после забитого мяча Альваро Мораты. Имели все возможности забивать второй гол, но не реализовали свои моменты. Инициатива перешла к хозяевам поля. Только надежная игра в воротах Войцеха Щесны спасала "Ювентус" от пропущенного мяча. Польский вратарь был бессилен после бильярдного удара Гоетано Петиции уже в добавленное к первому тайму время. Во второй части матча "Ювентус" пытался дожать соперника, но не смог реализовать свои возможности. Главная звезда тувинцев Криштиану Роналду пропускал матч. Ему предоставили отдых.

1 декабря "Шахтер" будет принимать "Реал". Команда Зинедина Зидана опозорилась в матче против "Алавеса" - 1:2.

Уже на старте матча гости получили право на пенальти после игры защитника "Реала" в своей штрафной площадке. Эден Азар и Тони Кросс имели возможности сравнять счет, но не смогли переиграть вратаря гостей. На старте второго тайма гости подвоїли рахунок после грубой ошибки Тибо Куртуа. "Реал" только смог забить гол престижа за 4 минуты до конца игры.

Другие соперники "Динамо" сыграли успешно. "Барселона разгромила" Осасуну"- 4:0, "Ференцварош" разобрался с МТК - 2:0.

Соперники "Шахтера" тоже успешно провели уикенд. "Интер" разбил в гостях одного из лидеров Серии А "Сассуоло" -3:0. "Боруссия" Менхенгладбах не оставил шансов "Шальке" - 4:1.

Следующий соперник "Зари" Лестер" сыграет свой матч в понедельник вечером. АЕК на выезде одолел "Астерас" - 2:1, а "Брага" смогла дожать "Ференс" за 3 минуты до конца игры - 1:0.

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В 11 туре УПЛ "Динамо" победило "Ворсклу" - 2: 0. "Шахтер" в гостях справился с "Днепр-1", а "Заря" деклассировала "Минай" - 3: 0.

Автор: Сергей Тищенко
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