Нет никаких ДНР и ЛНР. Это обман для не самых умных – Калинченко

Максим Калиниченко забил мяч в ворота Саудовской Аравии на Кубке мира-2006

Экс-полузащитник "Спартака", "Днепра" и "Таврии" Максим Калиниченко, ныне проживающий в Москве, рассказал о последствиях войны между Украиной и Россией. Он считает совсем не самыми умными людей, которые поверили так называемым ДНР и ЛНР.

"Знаю много людей, которые были вынуждены уехать из Украины, хотя провели там практически всю жизнь, оставили работу, дома, семьи. Конечно, есть и те, кто пострадал физически, – цитирует Максима "Трибуна".

"Для меня нет ни ДНР, ни ЛНР. Что это такое? Людей, не самых умных и образованных, обманули. Нагло и цинично. Добавить нечего, для меня это больная тема.

У меня есть квартира в Харькове, там живут родственники, приезжаю туда. В Москве уже 20 лет живу, и семья здесь. Для переезда нужен какой-то серьезный повод, который заставит выйти из зоны комфорта. Дети родились в Харькове, а в России — вид на жительство. Родились в Украине — значит, украинцы. И никуда ты от этого не денешься.

У меня российского паспорта никогда не было, а дети подрастают. Они вольны выбирать, где им жить и гражданином какой страны быть. Может, дочка уедет в Европу или Америку. Я уже здесь не в силах на чем-то настоять, — сказал Калиниченко.

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Максим Калиниченко 9 лет защищал цвета сборной Украины. В период с 2002 по 2011 год он сыграл 47 матчей, в которых забил 7 мячей.