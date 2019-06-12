"Несколько клубов хотят купить у "Динамо" Попова" – скаут

Специалисты называют Дениса Попова харизматичным лидером молодежной сборной

Украинский скаут Алекс Великих, который специализируется на итальянском футбольном рынке и работает в этой стране, рассказал об интересе европейских клубов к 20-летнему защитнику киевского "Динамо" Денису Попову.

"По поводу Попова скажу, что несколько клубов уже сделали по нему предложения. А что может помешать, так это малое количество матчей на взрослом уровне. Как правило, футболисты такого качества уже играют в первой команде. Взгляните на его сверстников из "Аякса". А у нас Попов к 20 годам, по-моему, только раз вышел в основе "Динамо". Об єтом пишет "UA-Футбол".

Таким ребятам, как Попов, нужно уже доверять. Он на юношеском первенстве мира показывает, что готов играть на самом высоком уровне. Конечно, ошибок не избежать, но "Аякс" же не боится рисковать в ЛЧ, так почему мы должны бояться выпускать такого парня?"

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Денис Попов пропустит финальный матч Кубка мира из-за удаления в полуфинале с Италией.