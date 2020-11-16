Нещерет вдвое подорожал после матча с "Барселоной"

Руслан Нещерет конкурирует с Трубиным в молодежной сборной. Фото "Динамо"

18-летний вратарь "Динамо" Руслан Нещерет провел только три матча за киевский клуб, после которых существенно вырос в цене. Благодаря двум матчам в чемпионате Украины и одной игре в Лиге чемпионов ценник на Нещерета вырос вдвое.

К дебюту в футболке "Динамо" специализированный портал Transfermarkt оценивал Нещерета в 200 тысяч евро. Теперь закарпатский голкипер стоит 400 тысяч евро.

Нещерет дебютировал в футболке "Динамо" 31-го октября, когда "бело-синие" победили "Днепр-1" (2:1) в чемпионате Украины.

Уже второй матч Руслана был в Лиге чемпионов против "Барселоны". Хотя киевляне уступили (2:1), Нещерет совершил 12 сэйвов.

По многим версиям Руслан стал не только лучшим игроком матча, но и вошел в символические сборные Кто попал в сборную тура ЛЧ - дебютант "Динамо" возглавил команду 3 тура Лиги чемпионов.

Третий матч в футболке "Динамо" Нещерет провел против "Шахтера". Киевляне уступили со счетом 3:0, а Руслан допустил результативную ошибку.

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Сейчас футболист находится на изоляции, ведь сдал положительный тест на коронавирус.