Ненужный Луческу футболист забил больше, чем все "Динамо" в еврокубках

В матче третьего тура Лиги конференций греческий ПАОК в гостях победил "Копенгаген" - 2:1.

Решающим стало удаление на старте поединка вратаря датчан за игрой руками за пределами штрафной.

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Открыл счет в матче бывший игрок "Динамо" Сидклей. Бразилец забил красивым ударом головой.

В первом тайме греки забили второй гол. Хозяева ответили одним мячом в конце матча.

Для Сидклея это уже второй гол в еврокубках. Арендованный динамовец забил больше, чем его бывший клуб в текущем сезоне в международных матчах.

Сидклей выступал за "Динамо" с 2018 года, но так и не смог закрепиться в составе киевской команды. С лета 2021 выступает на правах аренды за ПАОК.

24 октября "Динамо" в рамках УПЛ сыграет против "Днепра-1". Отчет об игре читайте на нашем сайте.