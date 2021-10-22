Ненужный Луческу футболист забил больше, чем все "Динамо" в еврокубках

 
Ексклюзивы
1/5
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем
Просмотров: 207
Садизм и содомия – главные российские скрепы
Садизм и содомия – главные российские скрепы
Просмотров: 972
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
Просмотров: 378
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
Просмотров: 3528
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
Просмотров: 747
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Просмотров: 3520
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
Просмотров: 1161
Російська церква заборонила усміхнених святих
Російська церква заборонила усміхнених святих
Просмотров: 504
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
Просмотров: 4356
Отставка Разумкова - этап усмирения
Отставка Разумкова - этап усмирения
5 Просмотров: 891
Фото
Все фото
10
4
5
7
5
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
&quot;Пять лет тренировался по четыре часа в день&quot; - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Видео
Все видео
Ненужный Луческу футболист забил больше, чем все "Динамо" в еврокубках
Ненужный Луческу футболист забил больше, чем все "Динамо" в еврокубках
Разгромная победа команды Ярмоленко и фиаско россиян: результаты матчей Лиги Европы
Разгромная победа команды Ярмоленко и фиаско россиян: результаты матчей Лиги Европы
Футболистка "Шахтера" забила гол в стиле Роберто Карлоса
Футболистка "Шахтера" забила гол в стиле Роберто Карлоса
Почему "Заря" одержала первую победу в Лиге конференций
Почему "Заря" одержала первую победу в Лиге конференций
Спаситель Роналду и разгром от "Челси": результаты матчей Лиги чемпионов
Спаситель Роналду и разгром от "Челси": результаты матчей Лиги чемпионов
Интервью
1/5
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
Просмотров: 1323
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 837
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 5355
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1422
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1521
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
22 октября 2021
Просмотров: 135
Коріння небес
"Той, хто не шанує минулого, втрачає майбутнє. Хто знищує своє коріння, не може зростати". Так писав легендарний австрійський художник і архітектор ...
суббота, 23 октября 2021 07:11

Ненужный Луческу футболист забил больше, чем все "Динамо" в еврокубках

  Комментировать
Ненужный Луческу футболист забил больше, чем все &quot;Динамо&quot; в еврокубках
Сидклей не смог закрепиться в "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

В матче третьего тура Лиги конференций греческий ПАОК в гостях победил "Копенгаген" - 2:1.

Решающим стало удаление на старте поединка вратаря датчан за игрой руками за пределами штрафной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Звезда молодежной команды "Динамо" не хочет переходить в "Манчестер Сити"

Открыл счет в матче бывший игрок "Динамо" Сидклей. Бразилец забил красивым ударом головой.

В первом тайме греки забили второй гол. Хозяева ответили одним мячом в конце матча.

Для Сидклея это уже второй гол в еврокубках. Арендованный динамовец забил больше, чем его бывший клуб в текущем сезоне в международных матчах.

Сидклей выступал за "Динамо" с 2018 года, но так и не смог закрепиться в составе киевской команды. С лета 2021 выступает на правах аренды за ПАОК.

24 октября "Динамо" в рамках УПЛ сыграет против "Днепра-1". Отчет об игре читайте на нашем сайте.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ненужный Луческу футболист забил больше, чем все "Динамо" в еврокубках». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
октября

Землетрясение убило более 600 человек

Террористы захватили театр с почти тысячей заложников

Самое читаемое
Екатерину Кухар и Александра Стоянова в срочном порядке эвакуировали
Екатерину Кухар и Александра Стоянова в срочном порядке эвакуировали
5
 Просмотров: 43768
Выбрали &quot;Мисс Украина-2021&quot;: самые сексуальные фото победительницы
Выбрали "Мисс Украина-2021": самые сексуальные фото победительницы
14
 Просмотров: 26343
Нищий и грязный Киев времен СССР. Опубликовали запрещенные советские фото
Нищий и грязный Киев времен СССР. Опубликовали запрещенные советские фото
22
 Просмотров: 11871
Снималась обнаженной и работала стилистом: самые интересные факты об имениннице Ким Кардашьян
Снималась обнаженной и работала стилистом: самые интересные факты об имениннице Ким Кардашьян
13
 Просмотров: 9927
&quot;Пацаны, ну что вы там? Погнали!&quot; - как сетями &quot;таскают&quot; судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
34
 Просмотров: 4356
Спорт
Кто поможет Месси выиграть Лигу чемпионов
Кто поможет Месси выиграть Лигу чемпионов
 Просмотров: 180
Сборная Украины узнала потенциальных соперников в Лиге наций
Сборная Украины узнала потенциальных соперников в Лиге наций Просмотров: 900
Украинец завоевал "бронзу" на чемпионате мира по спортивной гимнастике
Украинец завоевал "бронзу" на чемпионате мира по спортивной гимнастике Просмотров: 90
Блохин рассказал, за сколько ему предлагали продать "Золотой мяч"
Блохин рассказал, за сколько ему предлагали продать "Золотой мяч" Просмотров: 918
Гармаш вернется в сборную Украины
Гармаш вернется в сборную Украины Просмотров: 261
Больше всего комментируют
5
Налоговую декларацию будут подавать все украинцы - Гетманцев
4
Заседание СНБО будет нетрадиционным - СМИ
4
Депутаты требуют президента наложить санкции на "Рошен"
2
Сайт КМИС подвергся кибератаки после сниженных рейтингов президента и его партии
1
Кандидаты в Конституционный суд не смогли ответить на вопросы для студентов - эпическое видео
Голосов: 271
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть