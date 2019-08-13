Ненавистник Украины обнимался с Ракицким

Дзюба не раз встечался из Путиным

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба подошел к Ярославу Ракицкому во время флеш-интервью и сказал "Россия и Украина – братья".

Ракицкий выложил это видео в инстаграме, подписав: "Когда-то это все закончится. Вера в мирное небо". Об этом пишет "Трибуна".

Ранее Дзюба сказал, что "хотел выйти и вбить Домагоя Виду в землю" за фразу "Слава Украине" после матча с Россией.

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Защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий перешел в "Зенит" из Санкт-Петербурга минувшей зимой за 10 миллионов евро. После этого Андрей Шевченко перестал его вызывать на матчи сборной Украины.