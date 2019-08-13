Ненавистник Украины обнимался с Ракицким

 
Ексклюзивы
1/5
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 468
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
3 Просмотров: 5580
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
8 Просмотров: 1242
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 864
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1539
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3096
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2196
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 5076
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 15039
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 16029
Фото
Все фото
10
6
3
12
15
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
&quot;Был Усик, а стал русик&quot; - фаны украинского боксера осуждают совместный эфир с Шарием
"Был Усик, а стал русик" - фаны украинского боксера осуждают совместный эфир с Шарием
Андрей Шевченко с семьей отдыхает на Барбадосе
Андрей Шевченко с семьей отдыхает на Барбадосе
Нежная и откровенна: новая девушка Милевского поразила красотой
Нежная и откровенна: новая девушка Милевского поразила красотой
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
Видео
Все видео
"Динамо" в Москве поиздевалось над "Спартаком"
"Динамо" в Москве поиздевалось над "Спартаком"
Ястремская начала турнир в США с победы над бывшей первой ракеткой мира
Ястремская начала турнир в США с победы над бывшей первой ракеткой мира
Надаль выиграл 35 Мастерс в карьере
Надаль выиграл 35 Мастерс в карьере
"Динамо" против "Брюгге" может сыграть в два форварда
"Динамо" против "Брюгге" может сыграть в два форварда
Как сыграли в своих чемпионатах соперники украинских клубов в квалификации Лиги Европы
Как сыграли в своих чемпионатах соперники украинских клубов в квалификации Лиги Европы
Интервью
1/5
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
3 Просмотров: 5580
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4610
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4176
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 864
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7857
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
12 августа 2019
Просмотров: 378
Лого і типи
Поточний футбольний чемпіонат України розпочався зі скандалу. П'ять із дванадцяти команд-учасниць відмовилися від послуг "офіційного мовника" в особі ...
вторник, 13 августа 2019 16:26

Ненавистник Украины обнимался с Ракицким

  Комментировать
Ненавистник Украины обнимался с Ракицким
Дзюба не раз встечался из Путиным

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба подошел к Ярославу Ракицкому во время флеш-интервью и сказал "Россия и Украина – братья".

Ракицкий выложил это видео в инстаграме, подписав: "Когда-то это все закончится. Вера в мирное небо". Об этом пишет "Трибуна".

Ранее Дзюба сказал, что "хотел выйти и вбить Домагоя Виду в землю" за фразу "Слава Украине" после матча с Россией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Команда Тимощука и Ракицкого попала в громкий скандал в России

Защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий перешел в "Зенит" из Санкт-Петербурга минувшей зимой за 10 миллионов евро. После этого Андрей Шевченко перестал его вызывать на матчи сборной Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ненавистник Украины обнимался с Ракицким». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
августа

"Динамо" в Москве поиздевалось над "Спартаком"

Самое читаемое
Уволившись, можно получать зарплату еще 9 месяцев
Уволившись, можно получать зарплату еще 9 месяцев Просмотров: 40591
В Черновцах пара занялась сексом прямо на улице
В Черновцах пара занялась сексом прямо на улице
 Просмотров: 37197
Инстаграм vs реальность: как блогеры фотошоплят фотографии до неузнаваемости
Инстаграм vs реальность: как блогеры фотошоплят фотографии до неузнаваемости
19
 Просмотров: 31149
Украинская &quot;девушка Бонда&quot; показала стройную фигуру в купальнике
Украинская "девушка Бонда" показала стройную фигуру в купальнике
6
 Просмотров: 24942
Куда делся &quot;Голос&quot; Вакарчука
Куда делся "Голос" Вакарчука Просмотров: 21726
Спорт
"Динамо" разгромило юношескую сборную Беларуси
"Динамо" разгромило юношескую сборную Беларуси Просмотров: 108
В конце августа Запорожье примет "Кубок Днипра"
В конце августа Запорожье примет "Кубок Днипра" Просмотров: 27
Звезда "Реала" верит в скорую отставку Зидана
Звезда "Реала" верит в скорую отставку Зидана Просмотров: 153
Что делать Евгению Хачериди
Что делать Евгению Хачериди
 Просмотров: 720
Европейский гранд указал на дверь бывшему "динамовцу"
Европейский гранд указал на дверь бывшему "динамовцу" Просмотров: 540
Больше всего комментируют
8
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
7
Янтарное дело: Зеленский устроил "разгром" силовикам
6
Почему Зеленский включает "режим Лукашенко" - психолог
4
Россиянам станет проще получить украинское гражданство. Зеленский подписал указ
3
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Голосов: 1193
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua