Немецкий тренер расхвалил Шевченко

Лев отметил прогресс Украины. Фото Рейтер

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал победу над Украиной (3:1) в матче 5 тура Лиги наций.

"В этом матче меня Украина не удивила, как и в Киеве. Просто потому что я знаю эту команду, я давно уже за ней наблюдаю. У Украины есть 15-16 игроков, которые играют замечательно на контратаках. Сегодня мы вновь это увидели.

Украина дома обыграла Швейцарию, Испанию, поэтому меня сильные стороны сборной Украины не удивили. Считаю, Украина играет очень организованно, у них хорошая структура. Команда очень хорошо улучшила сыгранность, взаимопонимание под руководством Шевченко. Считаю, он проделывает замечательную работу.

Видно руку тренера, его почерк. Считаю, сейчас виден рисунок в игре Украины. Несколько лет назад у Украины уже были хорошие игроки, но тогда было проще разобрать их игру.

Сейчас Украина замечательно играет под давлением, прессингом, очень хорошо выбегает в нападение, отдает точные пасы, очень качественно обрабатывает мяч. В обойме Украины очень квалифицированные игроки.

В атаке Украина очень остро играет. Виден автоматизм, это заслуга тренера", – сказал Лев на послематчевой пресс-конференции.

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Шестой, заключительный тур Лиги наций будет сыгран во вторник 17 ноября. Украина на выезде померяется силами со Швейцарией, а Испания дома примет Германию.