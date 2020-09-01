Немецкий клуб хочет приобрести Супрягу

Владислав Суряга перешел в "Динамо" летом 2018 года. Фото: ФК "Динамо"

Представитель немецкой Бундеслиги "Вольфсбург" заинтересован в услугах форварда киевского "Динамо" 20-летнего Владислава Супряги.

Бывший соперник "Шахтера" в Лиге Европы хочет усилить свою атаку украинским нападающим, сообщает итальянский журналист Джанлуиджи Лонгар в твиттер.

Супряга серьезно интересуется "Болонья", но предложенная итальянцами сумма в размере 10 млн евро пока не устроило Игоря Суркиса.

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Владислав Супряга прошлый сезон провел в составе "Днепра-1". С приходом Мирчи Луческу на пост тренера "Динамо" стал основным форвардом киевлян и получил дебютный вызов в сборную Украины.