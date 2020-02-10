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понедельник, 10 февраля 2020 18:00

Неймара обвиняют в организации сети VIP-проституции

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Неймара обвиняют в организации сети VIP-проституции
Наймар не играет стабильно за ПСЖ в этом сезоне из-за постоянных травм. Фото: рейтер

Бразильская модель Нажили Триндаде готовит новый иск против форварда ПСЖта сборной Бразилии Неймара.

В прошлом году Триадади уже обвиняла звездного бразилця в изнасиловании, но в августе 2019 дело закрыли. Адвокат модели Космы дос Сантос сообщил UOL Esporte, что будет работать над новым юридическим обвинением против звезды сборной Бразилии, сообщает "Сегодня"

Новое обвинение будет заключаться в возможном преступлении, связан с организацией сети VIP-проституции, по которой женщин доставляют для сексуальной эксплуатации из Бразилии во Францию.

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В текущем сезоне Неймар сыграл в 14 матчах за ПСЖ, в которых забил 13 мячей. Команда бразильца уверенно лидирует в чемпионате Франции.

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