Неймар заболел Covid-19

Один из лучших игроков современности, форвард сборной Бразилии и ПСЖ Неймар заболел на коронавирус.
Футболист провел несколько дней отдыха на курорте Ибица. После чего сдал положительный тест на Covid-19, сообщает L'Equip
Вместе с Неймаром отдыхали другие звезды ПСЖ - Анхель Ди Мария и Леандро Передес. У них также обнаружили опасную инфекцию.
Сейчас футболисты чувствуют себя хорошо и находятся на самоизоляции.
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Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Парижане заплатили за форварда "Барселоне" €222 млн.
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