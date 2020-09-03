Неймар заболел Covid-19

Неймар подхватил опасную болезнь во время отдыха. Фото: Reuters

Один из лучших игроков современности, форвард сборной Бразилии и ПСЖ Неймар заболел на коронавирус.

Футболист провел несколько дней отдыха на курорте Ибица. После чего сдал положительный тест на Covid-19, сообщает L'Equip

Вместе с Неймаром отдыхали другие звезды ПСЖ - Анхель Ди Мария и Леандро Передес. У них также обнаружили опасную инфекцию.

Сейчас футболисты чувствуют себя хорошо и находятся на самоизоляции.

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Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Парижане заплатили за форварда "Барселоне" €222 млн.