Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Фото: Reuters

Лидер ПСЖ и сборной Бразилии Неймар выздоровел от коронавируса.

Бразильский форвард уже начал подготовку к следующим матчам чемпионата Франции.

"Я вернулся к тренировкам, очень счастлив", - написал бразилец в твиттере.

Информация о заражении Неймара вирусом появилась 2 сентября. Кроме бразильца наличие инфекции было подтверждено в других звездных игроков парижан Анхеля Ди Марии. Килиана Мбаппе и Леандро Паредеса.

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Неймар известный своими выступлениями за "Барселону" и ПСЖ. В прошлом сезоне форвард принял участие в 27 матчах за команду из Парижа, в которых отличился 19 забитыми мячами и 12 результативными передачами.