Не возьмут даже мыть туалеты в Европе: лучший теннисист РФ - о будущем россиян

Экс-теннисист Евгений Кафельников. Фото: instagram.com/yevgenykafelnikov

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников обратился к своим соотечественникам после нападения РФ на Украину.

Спортсмен написал свое мнение в Twitter.

"Прекрасно помню, как ещё какое-то время назад некоторые индивидуумы писали,что украинцы едут в Европу туалеты мыть. Спешу нас огорчить - мы теперь и на эту работу там нежелательны", - написал Кафельников.

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Удивили некоторые ответы россиян на пост Евгения:

"С таким курсом нам скоро за счастье будет мыть туалет где-нибудь в Таджикистане".

"Вопрос так уже не стоит. Будет ли возможность их мыть в России и будут ли за это платить? И ещё, будет ли что купить?".

"Мы везде скоро изгоями будем, страшно конечно".

48-летний Кафельников считается лучшим теннисистом в истории России. Шесть раз выигрывал турниры "Большого шлема". В активе победы на Олимпиаде-2000 и Кубке Дэвиса 2002 года. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины.