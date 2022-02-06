Не Россия. Стал известен чемпион Европы по футзалу

Радость сборной Португалии по футзалу. Фото: Getty Images

Сборная Португалии стала чемпионом Европы 2022 года по футзалу среди мужчин.

В финале португальцы оказались сильнее обидчиков Украины сборной России - 4:2.

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Россияне ошеломили своих соперников в середине первого тайма, когда сделали счет 2:0. Отличились Антон Соколов и Андрей Афанасьев.

Португалия отыграла один мяч до перерыва усилиями Томаша Пасу.

Во втором тайме Андре Коэлью оформил дубль и вывел португальцев вперед.

Россия пыталась отыграться, но получила четвертый гол в свои ворота за секунду до финальной сирены.

Сборная Украины осталась на Евро-2022 без медалей, уступив в матче за третье место Испании. Сборная Украины вышла в полуфинал чемпионата Европы по футзалу впервые с 2005 года. Португалия отстояла титул чемпиона Европы, который завоевала в 2018 году.