Не Россия. Стал известен чемпион Европы по футзалу

Сборная Португалии стала чемпионом Европы 2022 года по футзалу среди мужчин.
В финале португальцы оказались сильнее обидчиков Украины сборной России - 4:2.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Остались без медалей. Украина проиграла матч за "бронзу" на Евро-2022 по футзалу
Россияне ошеломили своих соперников в середине первого тайма, когда сделали счет 2:0. Отличились Антон Соколов и Андрей Афанасьев.
Португалия отыграла один мяч до перерыва усилиями Томаша Пасу.
Во втором тайме Андре Коэлью оформил дубль и вывел португальцев вперед.
Россия пыталась отыграться, но получила четвертый гол в свои ворота за секунду до финальной сирены.
Сборная Украины осталась на Евро-2022 без медалей, уступив в матче за третье место Испании.
Сборная Украины вышла в полуфинал чемпионата Европы по футзалу впервые с 2005 года.
Португалия отстояла титул чемпиона Европы, который завоевала в 2018 году.
Комментарии