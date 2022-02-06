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Остались без медалей. Украина проиграла матч за "бронзу" на Евро-2022 по футзалу

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Остались без медалей. Украина проиграла матч за &quot;бронзу&quot; на Евро-2022 по футзалу
Мужская сборная Украины по футзалу. Фото: Ассоциация футзала Украины

Мужская сборная Украины по футзалу осталась без медалей на завершившемся в Нидерландах чемпионате Европы 2022 года.

В поединке за третье место "сине-желтые" уступили команде Испании - 1:4.

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Уже на стартовых секундах испанцы создали момент. Спас Кирилл Ципун, отразивший мяч на угловой. На 4-й мин. уже и голкипер ничем не мог помочь, но за Украину сыграла штанга ворот.

Наша команда ответила быстрой контратакой и ударом Михаила Зварича точно во вратаря. Следует также заметить, что в начале встречи испанцы много ошибались в простых ситуациях.

На 7-й мин. Ципун снова показал, почему именно он является первым номером сборной, поочередно отразив удары Франсиско Солано и Серхио Лосано. Особенно красивым получился первый сейв, ведь Кирилл остановил полет мяча в шпагате.

В ответной атаке могла открыть счет Украина. Только отчаянная игра Хесуса Эрреро спасла украинцев. Кипер заблокировал удар Зварича лицом. Дальше было добивание, но на этот раз под мяч уже бросились полевые игроки.

В середине тайма Ципун даже спас после выхода один на один. Однако и он ничего не смог поделать с мощным ударом Мельядо. Мяч залетел точно в дальнюю "девятку", и Испания повела в счете.

Как и в матче с Россией, "сине-желтые" перешли на игру с пятым полевым игроком. Как и в предыдущем матче, у наших футзолистов было много моментов. Снова подводила реализация.

На 17-й мин. украинцам наконец-то удалось отыграться. Игорь Корсун отобрал мяч в центре поля. Его подхватил Игорь Чернявский и реализовал выход один на один с вратарем. Радость длилась недолго. Франсиско Солано вывел соперников вперед спустя минуту.

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Отступать было некуда, поэтому с самого начала второго тайма Украина начала играть с пятым полевым. Понятно, что Испания подавляющее большинство времени находилось в защите. Но это не мешало им проводить опасные быстрые контратаки.

Украинцы долго разыгрывали комбинации, при этом редко доводя дело до ударов. Если такие попытки и случались, то они были неточными, или удачно действовал вратарь.

Судьба противостояния решилась в середине второй половины. Сначала подопечные Александра Косенко неосмотрительно сыграли во время углового у собственных ворот, и Бойис пробил Ципуна. А затем Адольфо отобрал мяч у Ярослава Лебедя и закатил мяч в пустые ворота.

Следует отдать должное украинским футзалистам, ведь они не сникли, а продолжили прессинговать соперников. Возможности для второго взятия ворот были, однако и на этот раз фортуна была не на нашей стороне.

Поражение со счетом 1:4 означает, что сборная Украины возвращается домой без медалей. На данном турнире наша команда одержала две победы и четырежды проиграла.

Сборная Украины вышла в полуфинал чемпионата Европы по футзалу впервые с 2005 года.

Лучшими достижениями Украины являются серебряные награды на Евро-2001 и Евро-2003.

Автор: Ярослав Твардовский
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