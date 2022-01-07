Не Левандовски. Бундеслига назвала лучший гол 2021 года

Геррит Хольтман проводит второй сезон по "Бохуму". Фото: Instagram/gholtmann38

Немецкая Бундеслига назвала лучший гол в 2021 году.

Победу одержал полузащитник "Бухома" 26-летний Геррит Хольтман.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент украинского клуба забил красивый гол

В активе немецкого полузащитника всего два мяча в прошлом году, но один из них стал лучшим голом 2021 года в Бундеслиге. Это произошло во втором туре. Хольтман забил победный гол против "Майнца". Полузащитник обыграл ряд соперников в стиле Лео Месси и поразил ворота соперника.

Геррит Хольтман с 2020 года выступает за "Бохум". Предыдущим местом выступлений полузащитника были: "Майнц", "Патербон", "Айнтрахт". Лидером таблицы после первой части сезона является "Бавария". "Бохум" идет на 12 месте в Бундеслиге.