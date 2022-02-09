Не хватило Миколенко. "Эвертон" проиграл важный матч

В матче 24-го тура АПЛ "Эвертон" проиграл в гостях "Ньюкаслу" - 1:3.

Обе команды находятся возле зоны вылета. Поэтому набранные очки были важны для обоих соперников.

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"Ириски" вышли вперед после автогола Джамаала Ласселса, но уже через минуту "Ньюкасл" смог отыграться.

Во втором тайме "сороки" еще дважды расстроили вратаря сборной Англии Джордана Пикфорда. Сначала отличился Райан Фрейзер, а ближе к концу игры Киран Триппьер идеально исполнил штрафной удар.

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко не попал в заявку на матч из-за подозрения на коронавирус.

"Эвертон" потерпел первое поражение под руководством Фрэнка Лэмпарда. "Ириски" не побеждают в чемпионате более двух месяцев и остаются на 16-м месте, имея преимущество от зоны вылета на три очка.

"Ньюкасл" сократил отставание от "Эвертона" до одного очка и покинул зону вылета.

Виталий Миколенко перешел в "Эвертон" 1 января из "Динамо" за €23 млн.