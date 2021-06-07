"Не хотел вонзить Шевченко нож в спину" - Ребров рассказал, почему не возглавил сборную Украины

Андрей Шевченко и Сергей Ребров. Фото: ФК "Динамо" Киев

Главный тренер "Аль-Айна" 47-летний Сергей Ребров не будет возглавить сборную Украины, пока там работает Андрей Шевченко.

Ребров не хочет создавать своему бывшему партнеру по "Динамо" лишнюю конкуренцию.

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"Шевченко - один из моих лучших друзей. Вы можете себе представить, чтобы я с ним так поступил и вонзил ему нож в спину? Как я могу претендовать на это место, пока Шевченко там работает?

Я сосредоточился на успехах "Ференцвароша". Думаю, результаты показали это. Надеюсь, никто не скажет мне, что легкомысленно относился к работе. В "Ференцварош" я ни с кем не говорил о том, что хочу когда-нибудь стать тренером сборной Украины. Другой вопрос: кто не хочет когда-нибудь возглавить национальную команду? Покажите мне такого тренера! "- цитирует Реброва Nemzeti Sport.

Сергей Ребров уже имеет опыт работы на Ближнем Востоке. В сезоне 2017/18 он возглавлял команду из Саудовской Аравии "Аль Ахли". Ребров тренерскую карьеру начал в "Динамо", где работал в сезонах 2014/17. За это время выиграл два Кубка Украины и два чемпионских титула. Последние три сезона возглавлял "Ференцварош". С ним получил три чемпионских титула и вышел в Лигу Европы и Лигу чемпионов.