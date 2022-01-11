Не готова к сезону. Свитолина проиграла второй матч подряд

Элина Свитолина еще не побеждала на одном турнире Большого шлема. Фото: REUTERS

Первая ракетка Украины 27-летняя Элина Свитолина завершила выступления на турнире WTA 250 в Аделаиде.

В стартовом поединке украинка уступила Мэдисон Киз из США – 2:6, 4:6.

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Свитолина без шансов проиграла первый сет, взяв только два гейма. Вторая партия была более конкурентной, было видно, что Киз стала немного уставать, но украинка снова уступила.

Это была пятая встреча теннисисток, американка повела со счетом 3-2.

Начала сезон Элина Свитолина поражением от россиянки Анастасии Гасановой.

В следующем раунде победительница встречи будет соревноваться против Даяны Ястремской или Терезы Мартынцовой. Следующим турниром Элины Светолиной будет Открытый чемпионат Австралии, стартующий 17 января.