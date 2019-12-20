"Не чувствую Донбасс своей родиной" - игрок "Динамо"

Никита Бурда получил травму колена в матче против "Ворсклы" и пропустит 5-6 месяцев. Фото: Александр Попов

Защитник "Динамо" и сборной Украины Никита Бурда, который родился в Енакиево признался, что не имеет никаких чувств к этому краю.

"Я там жил до шести лет, а потом мы с мамой и бабушкой переехали. Все детство я провел в Яготине.

Начал там заниматься футболом, там мои друзья и мой первый тренер. Поэтому чувствую Донбасс своей родиной", - сказал Бурда в эфире телеканала "Xsport".

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Никита Бурда является воспитанником "Динамо". За первую команду начал играть во время работы с командой Сергея Реброва в 2014 году. За это время провел 54 матча за первую команду, в которых забил 6 мячей. Сейчас восстанавливается после тяжелой травмы колена.