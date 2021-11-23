Назвали зарплату Петракова в сборной Украины

Александр Петраков более десяти лет работает в системе сборных Украины. Фото: УАФ

Наставник сборной Украины 64-летний Александр Петраков зарабатывает около $10 тыс. в месяц.

После выхода в стыковые матчи Кубка мира и подписания контракта до конца 2022 тренеру не подняли зарплату.

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"На самом деле контракт Петракова никак не изменился, что мне очень странно. У него осталась та же маленькая зарплата, около десяти тысяч долларов в месяц. Но, с другой стороны, это логично, ведь задача еще не выполнена.

Если Петраков выйдет на Кубок мира, то можно будет говорить об увеличении зарплаты. На премиальных Петраков отобьет себе недополученную зарплату в разы" — сказал журналист Сергей Болотников в эфире "ТаТоТаке".

Александр Петраков возглавляет сборную Украины с августа 2021 года. На конгрессе УАФ в ноябре с ним был подписан контракт до завершения 2022 года. В последнем матче Украина в гостях победила Боснию и стала второй в отборочной группе. 26 ноября Украина узнает соперников в стыковых матча.