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понедельник, 22 ноября 2021 21:00

Сборная Украины не сможет попасть на Кубок мира

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Сборная Украины не сможет попасть на Кубок мира
Александр Петраков более десяти лет работает в системе сборных Украины. Фото: УАФ

Сборная Украины получила право сыграть в стыковых матчах квалификации Кубка мира. Команде Александра Петракова нужно пройти двух соперников для поездки в Катар.

На групповой стадии квалификации украинцы только в последнем туре смогли обеспечить второе место в группе.

В последнем матче украинцы победили не мотивированную Боснию.

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"Только вот качество игры украинцев не поразило. Тренерского в ней было мало. Соперник, которому ничего не было нужно, "закрылся" и рассчитывал на "стандарты". Там у нас возникли проблемы. Если бы не вратарь Георгий Бущан, то мы бы пропустили, занервничали и неизвестно чем бы все это кончилось.

Само непонимание того, во что хочет играть Петраков, заставляет думать, что на Кубок мира мы не попадем. В этот раз стыковые матчи будут состоять из двух раундов. 26 ноября состоится жеребьевка. Среди потенциальных соперников – Италия, которая не может позволить себе второй раз подряд пропустить турнир, и Португалия, имеющая Криштиану Роналду с его маркетинговым потенциалом на таких турнирах. Другие оппоненты – Швеция, Шотландия и Уэльс максимально неудобны по стилю для Украины. Матч проведем на выезде. И даже если сможем чудом пройти, как ту же Швецию на Евро, то через три дня будет ждать следующий "зубастый" соперник. Играть в таком графике не умеем. Доказано тем же Евро и поражениями от Австрии и Англии", - написал журналист Роман Шахрай.

Подробности читайте в "Країна" от 25 ноября 2021 года. Печатную версию можете приобрести в точках продажи прессы или подписаться на подписку (подписной индекс - 37278). Ваши впечатления о журнале присылайте по адресу: [email protected] или пишите на странице журнала в социальных сетях http://www.facebook.com/kraina.journal.

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