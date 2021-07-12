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понедельник, 12 июля 2021 14:00

Назвали зарплату Ярмоленко в "Фенербахче"

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Назвали зарплату Ярмоленко в &quot;Фенербахче&quot;
Андрей Ярмоленко третий сезон выступает в АПЛ. Фото: "ФК" Вест Хэм ".

Вингер "Вест Хэма" и сборной Украины 31-летний Андрей Ярмоленко близок к переходу в турецкий "Фенербахче".

Ярмоленко согласовал личные условия контракта с турецким грандом. С самого начала футболист хотел получать в Стамбуле € 4,5 в год, но в результате переговоров стороны пришли к компромиссному варианту - € 4 млн, сообщает Haber365.

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Лидер сборной Украины достанется "Фенербахче" бесплатно, потому что "Вест Хэм" готов отпустить украинца свободным агентом досрочно, за год до завершения контракта, чтобы не платить зарплату.

Андрей Ярмоленко удачно выступил на Евро - записал на свой счет два гола и одну голевую передачу.

Ярмоленко выступает за "Вест Хэм" с лета 2018 года. Перед этим играл за "Боруссию" Дортмунд и "Динамо".

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