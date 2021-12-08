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среда, 08 декабря 2021 10:51

Назвали виновного в провале "Шахтера"

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Назвали виновного в провале &quot;Шахтера&quot;
"Шахтер" сыграл худший группповой турнир в истории. Фото: Reuters

Украинская пресса не пожалела черных красок для характеристики выступления "Шахтера" в Лиге чемпионов.

Футбол-24 цитирует известного журналиста Егора Чечеринду, который советует "Шахтеру" назначить тренером Юрия Вернидуба:

Де Дзерби vs Вернидуб. Снова Шахта сливается за 20 секунд до финального свистка в матче против супер-клуба "Шериф". За 6 матчей в ЛЧ супернападение донецких бразильцев сумело забить целых 2 мяча. Для сравнения – "Шериф" забил 7. Зато супер-защита ШД получила 12 в свои ворота. За 10 минут до конца матча Де Дзерби меняет опытного Пятова на Шевченко, и тот дважды создает реальный пожар в штрафной. В результате – пропускает. Когда "Шериф" забивает свой гол, 5 нападающих "Шерифа" разрывают в штрафной 6 защитников "Шахтера". Разумеется, ШД уже ничего не нужно в этом матче. И так – прямой вылет. Но так же ничего не требовалось и клубу Вернидуба, игроки которого сражались и прессинговали до последних секунд.

А теперь простой вопрос - Зачем было приглашать в ШД дорогого итальянского Де Дзерби, если украинский в разы "более дешевый" Вернидуб, с командой в 15 раз дешевле ЩД, демонстрирует в разы лучший результат?"

"Роберто Де Дзерби пришел в "Шахтер" на солидный контракт, а также получил три мощных трансфера. Итогом стартового этапа работы итальянца в Украине стало: одно очко в двух матчах с "Шерифом", который фактически собирает состав по объявлениям и не имеет денег на трансферы, 2 гола и 2 очка в групповом этапе Лиги чемпионов (худший результат в группе ЛЧ в истории клуба), первое за 10 лет непопадание "Шахтера" в весеннюю часть еврокубков, равенство очков в УПЛ с "Динамо", у которого нет больших денег на усиление даже под чемпионат.

Де Дзерби и многие его сторонники считают, что итальянцу просто нужно время, но попробуйте представить, как бы разорвали Луиша Каштру, если бы он так начал свою работу? Просто он не такой модный тренер и его не считали визионером – и совсем другое отношение", – пишет "Трибуна".

Даже если дальше он поведет "Шахтер" к успеху, а в будущем станет одним из лучших тренеров мира – это не отменяет слабый старт Роберто в Украине. Луиш Каштру начал намного более солидно и два года проработал без трансферов, когда на итальянца потратили 40 миллионов евро и наверняка планируют тратить еще, потому что команда не дает результат, а потерять еще и чемпионат нельзя.

Португальца в этой ситуации жаль больше всех, потому что ему не дали таких возможностей, а потом тихо слили из клуба в пользу более гламурного и хайпового итальянца.

Единственное, за что многое можно простить Де Дзерби – работа с украинскими игроками. Мудрик, Бондаренко, Судаков получили больше доверия у итальянца – и это действительно большой плюс. Но это не означает, что нельзя считать провалом результаты команды на старте сезона".

Де Дзерби оказался не супергероем Marvel, а обычным человеком, со своими эмоциями и пристрастиями, с серьезными ошибками в оценках людей и ситуаций

"Террикон" дает характеристику Роберто Де Дзерби:

"Приход Роберто Де Дзерби в "Шахтер" вызвал у многих прилив надеж на то, что этот итальянский кудесник в кратчайшие сроки создаст современную команду европейского класса. Ничего такого не получилось. Де Дзерби оказался не супергероем Marvel, а обычным человеком, со своими эмоциями и пристрастиями, с серьезными ошибками в оценках людей и ситуаций. Нет сомнений, что он исповедует современный подход к футболу, но реализовать его быстро не может. Кстати, и в "Сассуоло" ему понадобился сезон, чтобы адаптироваться и добиться нового качества. Так что, скорее всего, Де Дзерби - человек не быстрого результата, совсем не кудесник.

Мы видим, что Де Дзерби все-таки добивается медленного прогресса команды. При нем улучшаются отдельные игроки - пример Михаила Мудрика лишь наиболее яркий. Но некоторые застывают в развитии - пример Манора Соломона опять-таки не единичен. И, возможно, главная претензия, которую можно предъявить Де Дзерби - отсутствие у "Шахтера" настоящего командного духа. Сейчас это - эмоциональная группа людей, несомненно, объединенных общей целью, но плохо переносящих удары судьбы. Тренеру предстоит в ближайшие месяцы исправить это и многое другое. Будем надеяться, что он способен справиться."

"Футбум" цитирует тренера Юрия Бакалова:

"Ничто по игре не предвещало такой результат. – Но, к сожалению, это уже традиционный итог для украинских команд в этой Лиге чемпионов - имея много голевых моментов, пропустить абсолютно необязательный мяч. "Шахтер" имел грандиозное преимущество – и по моментам, и по игре, освобождал зоны для атак, и почти все делал правильно. "Шериф", в свою очередь, сделал ставку на контратаки, создал пару моментов и забил. Считаю, что гостям повезло", – отметил Юрий Бакалов.

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Ничья не позволила "Шахтеру" подняться с последнего места в группе. Команда Де Дзерби покидает еврокубки завоевав только два очка в шести матчах. "Шериф" финишировал на третьем месте. В другом матче "Реал" победил "Интер" и выиграл группу. Чемпион Италии занимает второе место.

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Дата
08
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