Назвали страну, которая может принять все матчи Евро-2021

Англия может принять все матчи Евро-2021.
УЕФА хочет отказаться от проведения турнира в 12 странах из-за пандемии коронавируса, сообщает в Twitter журналист Танкреди Палмери.
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"Евро-2021, скорее всего, будет проводиться исключительно в Англии, поскольку УЕФА выбирает формат с одной принимающей страной, а Англия, по их мнению, в лучшем положении для этого.
Решение ожидается в середине апреля", - написал Палмери.
Турнир должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная Украины пробилась в финальную часть соревнований, где в рамках группы С встретится с национальными командами Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.
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