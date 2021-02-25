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четверг, 25 февраля 2021 15:54

Назвали страну, которая может принять все матчи Евро-2021

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Назвали страну, которая может принять все матчи Евро-2021
Евро перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Фото: REUTERS

Англия может принять все матчи Евро-2021.

УЕФА хочет отказаться от проведения турнира в 12 странах из-за пандемии коронавируса, сообщает в Twitter журналист Танкреди Палмери.

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"Евро-2021, скорее всего, будет проводиться исключительно в Англии, поскольку УЕФА выбирает формат с одной принимающей страной, а Англия, по их мнению, в лучшем положении для этого.

Решение ожидается в середине апреля", - написал Палмери.

Турнир должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная Украины пробилась в финальную часть соревнований, где в рамках группы С встретится с национальными командами Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

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