Назвали шансы сборной Украины на второе место в группе

Украина сыграла вничью с Боснией во Львове. Фото: uefa.com

Аналитический портал из США Gracenote рассчитал шансы команд отборочной группы ЧМ-2022, в которой выступает сборная Украины, занять второе место (первое по умолчанию отдано Франции).

Портал полагает, что наиболее высокие шансы стать второй имеет Босния и Герцеговина (42,88%). Сборная Украины располагает шансами в 35,33%, команда Финляндии — 21,09%.

К 10-ти командам, которые финишируют в отборе зоны УЕФА на вторых местах в своих группах, присоединятся две сборные из Лиги наций. Эти 12 коллективов будут разбиты на три квартета, а внутри каждого из них будут разыграны еще три билета в финальную часть чемпионата планеты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, какую сборную мог возглавить Шевченко

Сборная Украины после 7 матчей имеет 9 очков и занимает второе место в группе. Сборная Финляндии имеет в активе 8 баллов, а команда Боснии и Герцеговины - 7. Обе сборные провели на одну игру меньше.