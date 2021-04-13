Назвали самый дорогой футбольный клуб мира

Лионель Месси всю карьеру провел в "Барселоне". Фото: REUTERS

Испанская "Барселона" стала самой дорогой командой мира.

Каталонский гранд оценивается в $4,76 млрд по версии издания Forbes.

Мадридский "Реал" наступает на пятки "Барсе" с ценником в $4,75 млрд, а замыкает тройку действующий триумфатор Лиги чемпионов - "Бавария" с $4,21 млрд.

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На 4-м месте оказался "Манчестер Юнайтед" с показателем $4,2 млрд. Другой английский гранд "Ливерпуль" расположился на 5-м месте с $4,1 млрд.

До 10 места следуют английские клубы "Манчестер Сити", "Челси", "Тоттенхэм", "Арсенал". За исключением 9-й строчки, которую занимает ПСЖ.

В текущем сезоне "Барселона" занимает 3-е место в турнирной таблице. Каталонцы на 2 очка отстают от лидера таблицы "Атлетико". Команда Рональда Кумана вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от ПСЖ.