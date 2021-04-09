Назвали самого дорогого футболиста мира

Килиан Мбаппе выступает за ПСЖ уже 4-й сеозон. Фото: REUTERS

Форвард ПСЖ и сборной Франции 22-летний Килиан Мбаппе стал самым дорогим игроком мира.

Портал Transfermarkt обновил ориентировочную стоимость игроков французских клубов, сообщает сайт организации.

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Самым дорогим игроком стал Мбаппе. Форвард подешевел на € 20 млн - с €180 до €160 млн. При этом француз остался самым дорогим футболистом в мире.

Форвард "Тоттенхэма" и сборной Харри Кейн, который идет на 2-м месте, оценивается в €120 млн.

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар тоже потерял в цене. Вместо €128 млн, бомбардир теперь оценивается в €110 млн.

Килиан Мбаппе выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Парижане заплатили за него €180 млн "Монако". Летом 2018 футболист стал обладателем Кубка мира в составе сборной Франции. В текущем сезоне Килиан провел 38 матчей за ПСЖ, в которых забил 32 гола.