Назвали претендентов на главного тренера "Шахтера"

Паулу Фонсека тренировал "горняков" 3 года. Фото: из открытых источников

11 июня официально стало известно, что в новом сезоне у "Шахтера" будет новый тренер. Донецкую команду Паулу Фонсека. Он подписал контракт на два года с "Ромой".

Первый в списке имен на нового главного тренера "горняков" - бывший наставник "Бетиса" Кике Сетьен. Он славится любовью к атакующему футболу, сообщает Апостроф.

Принять чемпиона Украины может и Разван Луческу - сын Мирча. Не исключено, что прийти в "Шахтер" могут сразу оба Луческу: старший в качестве главы скаутской службы клуба, а младший - главным тренером.

Португальская пресса также сообщала об интересе "Шахтера" к наставнику "Витории" (Гимараинш) Луишу Каштру.

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Не стоит сбрасывать со счетов Игора Дуляя. Помощник Фонсеки, проведший в Донецке в качестве игрока шесть лет, вполне может быть рассмотрен кандидатом на освободившуюся должность руководством клуба.

Не исключено, что в сфере интересов руководства "горняков" находится и Лучано Спаллетти, ушедший этим летом из "Интера".

Если говорить об украинских наставниках, то наиболее реальные шансы занять место на тренерской скамье "Шахтера" имеют Мирон Маркевич и Юрий Вернидуб.

Паулу Фонсека тренировал "горняков" 3 года. Португалец трижды привел команду к чемпионству, три раза выиграл Кубок Украины и один раз - Суперкубок Украины.