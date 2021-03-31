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среда, 31 марта 2021 15:37

Назвали победителя группы, где играет Россия

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Назвали победителя группы, где играет Россия
Хорватия была финалистом Кубка мира-2018. Фото: Reuters

Наставник сборной Хорватии Златко Далич подвел итоги матча отбора ЧМ-2022 с Мальтой (3:0).

"Поздравляю своих ребят с победой и с первым местом в группе после трех матчей. Тяжелые десять дней позади, у нас многое не получалось, и мы рассчитывали набрать больше, чем 6 очков. Во втором тайме мне пришлось выпустить тех, кого я не планировал использовать.

Знаю, что наша игра не на том уровне, к которому я стремлюсь, но, поверьте, игра наладится. Я уже говорил, что группа для нас непростая. Провести три матча за семь дней нелегко никому. Но мы знаем, какая у нас задача. Мы финишируем первыми в группе и поедем на чемпионат мира в Катаре. На Евро мы должны играть лучше и будем играть лучше, в этом я уверен. Фрагментами мы увидели многообещающий футбол", – сказал Далич в комментарии пресс-службе УЕФА.

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Сборная Хорватии вышла на первое место в группе после победы над сборной Мальты. В параллельном матче Россия в гостях проиграла Словакии. Хорватия возглавила группу с 6 очками. Столько же и в России, но у команды Черчесова худшая разница забитых и пропущенных мячей.

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