Назвали лучшего футболиста чемпионата Украины

Полузащитник "Динамо" 28-летний Виталий Буяльський стал лучшим игроком чемпионата Украины по футболу сезона-2020/21.

УПЛ по итогам опроса клубов элитного дивизиона подвела итоги сезона 2020/21, определив лучших: игрока, молодого игрока, вратаря, тренера и арбитра чемпионата, сообщает сайт организации.

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Георгий Бущан и Анатолий Трубина набрали одинаковое количество голосов в категории - лучший вратарь.

Лучший молодым футболистом стал динамовец Илья Забарный. Лучший тренер - Мирча Луческу из "Динамо". Екатерина Монзуль стала лучшим арбитром сезона.

В сезоне 2020/21 "Динамо" выиграло все внутренние турниры - чемпионат, Кубок и Суперкубок.

Новый сезон начнется матчем за Суперкубок Украины между "Динамо" и "Шахтером" 24 июля.

В прошлом сезоне Виталий Буяльський провел 24 матча, в которых забил шесть голов.