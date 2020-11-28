Назвали главную трансферную цель "Барселоны"

Эрлинг Холанд считается одним из наибольших талантов в мире. Фото Рейтер

Экс-президент "Барселоны" Жоан Лапорта, который вновь собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост главы каталонского клуба, уже определил главную трансферную цель сине-гранатовых в случае победы на выборах. Об этом информирует Goal со ссылкой на El Chiringuito.

По информации источника, Лапорта готов использовать свои дружеские отношения с Мино Райолой, чтобы заполучить 20-летнего норвежского форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

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Эрлинг Холанд стал игроком "Боруссии" в январе 2020 года, перейдя из австрийского клуба "РБ Зальцбург" за € 20 млн. В этом году он провёл за немецкий клуб 31 встречу во всех турнирах, отметившись 33 забитыми мячами и 6 результативными передачами.