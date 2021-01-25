Назвали футболиста "Шахтера" из самой низкой зарплатой

Коваленко играл в молодежном составе "Шахтера" вместе с Зинченко. Фото "Шахтер"

Хавбек "Шахтера" Виктор Коваленко имеет одну из самых низких зарплат в клубе, сообщает Игорь Цыганык.

Когда горняки предложили ему новый контракт, размер оплаты не устроил Коваленко, потому что по новому соглашению он будет получать меньше, чем новички команды. Виктор посчитал это предложение неадекватным.

Сообщалось, что Коваленко подписал предварительный контракт с "Аталантой". Его действующее соглашение с "Шахтером" истекает летом 2021-го.

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В нынешнем чемпионате Украины Коваленко сыграл 8 матчей, в которых забил 4 мяча.